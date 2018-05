Virgin Tonic : Amitié Homme/ Femme, humour... les sondages qui vont faire votre journée

Attention, sortez vos stylos ! Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle des français. En fait, on fait mieux que ça : on se pose les questions les plus existentielles. Sur 100 français, combien se sont déjà faits charger par une vache ? Et combien pensent que l'amitié homme/ femme est impossible ? Rassurez-vous, on a toutes les réponses.

25% se sontdéjà faits charger par unevache (oui, oui)

5% pensent que l'amitié homme/femme est impossible

37% des français ne font pas rire avec leurs blagues

La bonne nouvelle, c'est que l'amitié homme / femme n'est pas en voie d'extinction. Si jamais vous partez à la campagne, on vous conseille de ne pas trop vous approcher des vaches (vous n'avez pas envie de vous faire charger). Enfin, si vous blagues ne font jamais vraiment rire, rassurez-vous : vous n'êtes pas seuls.