Virgin Tonic : Amazon ouvre son premier supermarché sans caisse, ni paiement à la sortie

Après vous avoir parlé d'amour et vous avoir dévoilé le temps exact que mettent les français à dire "Je t'aime", on s'empresse de vous parler d'Amazon Go, le magasin automatisé équipé de capteurs et de caméras qui permet aux clients de faire leurs courses sans passer à la caisse ! Fini les files d'attente interminables, fini les pertes de temps, les retards et les énervements, Amazon dévoile sa dernière pépite. Le premier Amazon Go vient d'ouvrir ses portes à Seattle, après un an de retard. Le principe est simple, vous faites vos courses, et au terme de celles-ci, de simples portiques semblables à ceux d'un métro remplacent les caisses, afin de vous éviter l'étape du paiement.

Des employés sont présents afin d'aider, renseigner, ranger ou bien assurer la sécurité. Vous l'aurez compris, cette technologie nommée "JustWalkOut" a donc pour but principal d'en finir avec les files d'attente aux caisses ! Amazon a refusé pour le moment de dire s'il prévoyait d'ouvrir d'autres magasins du même type et quand. Que pensez-vous de ce nouveau concept ?