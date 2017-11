Virgin Tonic : Alors que sa voiture est en feu, il retourne sauver... son appareil à raclette !

Savez-vous que 95% des français mangent du fromage au moins une fois par semaine ? Et oui, les français aiment le fromage et certains seraient même capables de risquer leur vie. Si Camille Combal vient de nous dévoiler que le tout premier championnat du monde du pull moche va être lancé à Albi, on continue dans l'insolite avec vous dans le Virgin Tonic, avec une histoire qui va forcément vous faire sourire ! Ce samedi, un peu après 18 h, quai de Dogneville à Épinal, un homme a risqué sa vie pour sauver... son appareil à raclette !

Olivier Christé, le conducteur originaire de Moyenmoutier, affirme : "Une voiture qui me croisait m’a fait un appel de phares, et le conducteur m’a dit que ma voiture brûlait. Je me suis aussitôt garé et je suis sorti." Mais cela n'a pas empêché cet homme de retourner sauver son appareil à raclette, dans la voiture en feu ! Après l'arrivée des pompiers et de la police, Olivier Christé n'a pas troqué sa bonne humeur : "Tous mes papiers sont restés à l’intérieur, mais ça ne va pas m’empêcher d’aller à la soirée à laquelle je suis invité." Merci pour ce beau moment Mr Christé, merci !