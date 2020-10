Virgin Tonic : Allo Patates vous livre vos pommes de terre à domicile !

Le confinement et maintenant le couvre-feu ont été vécu comme un véritable choc par les restaurateurs et les producteurs. C'est pourquoi de nombreuses initiatives se mettent en place afin de venir en aide aux producteurs qui, depuis quelques mois, ont du mal à écouler leurs stocks. Et justement, si vous jamais vous cherchez à vous faire livrer vos légumes, sachez que Allo Patates vous livre vos pommes de terre.

Allo patates vous livre !

Montée par un groupe de jeunes gens (Ryan, Hugo et Marcus ) originaires d'evreux, Allo Patates a pour but de livrer des pommes de terre aux particuliers. Les producteurs évitent les pertes tandis que les consommateurs, eux, achètent des produits en circuit court. Pour l'heure, l'association oeuvre essentiellement à Dreux et à Evreux (et dans les environs).

Petit bonus, ils ont leur chanson !