Virgin Tonic : Aller à des concerts permet de vivre plus longtemps !

On ne va pas se mentir : plus le temps passe, plus on sent que l'on prend de l'age (il y a des signes qui ne trompent pas). Mais si vous voulez vivre plus longtemps, sachez qu'aller à des concerts a des effets bénéfiques ! Et le plus beau, c'est que c'est une véritable étude qui l'atteste. Sachez donc que selon une étude de O2 et Patrick Fagan (expert en sciences du comportement et chargé de cours à l’Université Goldsmith) ont étudié les impacts positifs des concerts sur l'organisme et sur le bien être. Grâce à des tests psychométriques, les scientifiques ont été en mesure de vérifier les impacts d'activirés telles que les concerts ou le yoga.

Et ce qui en ressort, c'est qu'assister à un concert au moins une fois tous les 15 jours permettrait de faire grimper l'espérance de vie de neuf ans. Si vous vous ruiner en concerts, si par exemple vous étiez à celui de Camila Cabello hier soir, alors vous avez tout bon ! Les concerts rendent heureux vous auriez tort de vous priver de festivals cet été.