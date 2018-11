Virgin Tonic : Alerte, Zara lance une collection maternité !

Si vous êtes enceinte (ou si vous l'avez été), alors vous savez à quel point il est compliqué de trouver des vêtements confortables et un minimum tendance. Il n'y a pas si longtemps, on vous donnait d'ailleurs le nom d'une marque qui a eu l'idée de génie de mettre en location des vêtements de femmes enceintes. Mais si jamais vous voulez acheter pour mieux le garder, on a ce qu'il vous faut : Zara, firme espagnole Ô combien appréciée vient tout juste de lancer sa collection pour femme enceinte et oui, vous pouvez casser votre PEL.

Zara lance sa collection de femme enceinte !

Sachez que pour l'heure, cette nouvelle collection n'est disponible qu'en ligne (dans la cétégorie "Mum"). « Trouver des vêtements de maternité ne devrait pas être compliqué. Des classiques à porter au travail aux pièces stretch confortables, en passant par les incontournables ultra tendance, notre toute nouvelle collection pour femmes enceintes satisfera toutes les femmes », peut-on lire sur le site. Côté prix, il faudra (au minimum) débourser 15,99 euros. Voilà qui devrait en convaincre certaines de faire du shopping !