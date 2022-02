Virgin Tonic : Alerte, sans le savoir,vous passez (trop) de temps dans un lieu plus sale que les toilettes

A quelle fréquence lavez-vous votre voiture ? Et surtout, à quelle fréquence nettoyez-vous son intérieur ? Vous n'êtes pas obligé d'y croire mais, selon une étude menée en Grande-Bretagne, l'intérieur de nos véhicule serait (bien) plus sale que les toilettes...

Des "bactéries fécales"

Cette étude scientifique (menée par des chercheurs de l’université d’Aston, au Royaume-Uni) a été commandée par le comparateur britannique de sites repreneurs de véhicules ScrapCarComparison avant d'être relayée par le magazine Neon : ce qu'il faut en retenir, c'est que "des bactéries fécales" ont été retrouvées "dans chaque véhicule étudié, et cela en nombre bien supérieur que dans les deux cuvettes de toilettes analysées", lit-on dans les colonnes de Ouest France. Notez que les véhicules n'avaient pas été nettoyés en amont.

Nos voitures plus sales que les toilettes ?

Notez cependant que pour réaliser cette étude, les scientifiques se sont basés sur seulement deux cuvettes de toilettes pour cinq voitures : "Pour chaque véhicule, des échantillons ont été prélevés aux six endroits clés de l’intérieur d’une voiture, à l’aide d’un coton-tige stérile, hydraté avec une solution saline tamponnée au phosphate. En laboratoire, chaque écouvillon a ensuite été étalé sur des plaques de gélose et incubé à 37 °C pendant 24 heures afin d’identifier toute croissance bactérienne", précise Ouest France. Côté saleté, le coffre semble le plus atteint alors que, contrairement aux idées reçues, le volant est relativement épargné.

Rassurez-vous, pour Jonathan Cox, scientifique, « il n’y a que peu de risque de tomber malade à cause des bactéries présentes dans son automobile ». Mais attention, mieux vaut « veiller à bien nettoyer tous les fruits et légumes ou autres produits consommés et susceptibles d’être en contact avec le coffre ou une autre zone de son véhicule avant de les manger ».

Si vous envisagiez d'emmener votre voiture au lavage, peut-être serait-il temps - juste pour être sûr(e).