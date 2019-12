Virgin Tonic : Alerte, voici les signes les plus doués au lit !

Le Virgin Tonic sera de retour à l'antenne en janvier (après des vacances bien méritées) ! Et pour patienter, retour sur les news WTF et insolites qui vous ont le plus marqué. Au programme aujourd'hui, les signes astro les plus doués au lit !

Qui sait, peut-être qu'après ça, vous vous découvrirez une passion pour l'horoscope et l'astrologie ? Alors que les Capricornes sont voués à devenir les plus riches du zodiaque, ils ne font pourtant pas partie du classement qui va suivre (eh, on ne peut pas gagner à tous les coups...!). Tenez-vous bien, on a le Top 5 des signes qui assurent le plus au lit. Pourquoi ? Parce que c'est mardi et qu'on s'est dit "Pourquoi pas ?!"

5.Les Balances - Vous en redemandez souvent !

4. Les Taureaux - Sensuels et passionnés

3. Les Sagittaires - Vous êtes des aventuriers

2. Les Béliers - Vous êtes des dominants

1. Les Scorpions - C’est votre passe temps favori

En cinquième position, on retrouve donc les Balances : toujours prêtes ! Aussi, si vous êtes Taureau, alors votre côté passionné et sensuel vous donne la quatrième place au classement. Enfin, on termine avec les Sagittaires, les Béliers et les Scorpions !