Virgin Tonic : Alerte, voici les 10 chansons qui rendent heureux (selon la science) !

Vous ne le savez peut-être pas mais, ce 17 janvier marque ce que le commun des mortels appelle le Blue Monday. L'idée ? Faire du troisième lundi du mois de janvier le jour le plus déprimant de l'année. Si tout le monde imagine que nous devons cette journée à la science, sachez que, finalement, le Blue Monday n'était rien d'autre qu'une opération marketing...

En réalité, la météo, le manque de lumière mais aussi l'hiver font que le mois de janvier devient de plus en plus difficile à supporter. Or, sachez que la musique est là pour vous remonter le moral. Tenez-vous bien, un scientifique nommé Jacob Joli a imaginé une playlist pour se remonter le moral : "Après avoir étudié le tempo, les gammes et les paroles de chansons anglo-saxonnes de ces 50 dernières années, il a dressé un top 10 de celles qui nous rendent heureux".

Queen - Don't Stop Me Now

Dancing Queen - Abba

Good Vibrations - The Beach Boys

Uptown Girl - Billy Joel

Eye of the Tiger - Survivor

I'm a Believer - The Monkees

Girls Just Want to Have Fun - Cindy Lauper

Living on a Prayer - Bon Jovi

I Will Survive - Gloria Gaynor

Walking on Sunshine - Katrina & The Waves

Avec une telle playlist, on ne peut qu'espérer que vous passerez une bonne journée !