Virgin Tonic : Alerte, tous les billets OUIGO à 5 euros pendant deux jours !

Avis aux voyageurs ! Ce mercredi 2 mars (et pour deux jours), les billets OUIGO seront en vente à 5 euros, une vente flash exceptionnelle.

"Mercredi 2 mars et jeudi 3 mars uniquement, OUIGO met en vente des billets à 5€ seulement, pour vos voyages effectués entre le 11 avril et 19 juin 2022 !", annonce ainsi Paris Secret. Cette offre (aussi exceptionnelle soit-elle), a été mise en place pour accompagner le lancement « OUIGO Train Classique ». Notez ainsi que de nouveaux trains roses feront leur apparition et complèteront les trains bleus déjà bien connus des usagers. "Dès le 11 avril, OUIGO Train Classique proposera ainsi 2 allers-retours quotidiens sur la ligne Paris-Nantes et un aller-retour journalier sur la ligne Paris-Lyon. Jusqu’à la dernière minute, des petits prix de 10€ à 30€ et 5€ pour les enfants seront garantis.", poursuit le média.

5 euros le billet !

Pendant 48 heures (les 2 et 3 mars, donc), vous pourrez ainsi profiter d’une promotion exceptionnelle pour vos trajets prévus entre le 11 avril et le 19 juin 2022.