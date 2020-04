Virgin Tonic : Alerte, Tinder offre l'abonnement premium pendant le confinement !

Confinement oblige, les sites de rencontres connaissent moins de succès. Et justement, Tinder a trouvé la solution pour attirer plus de monde : on vous le donne dans le mille, l'application offre l'abonnement premium !

Tinder gratuit en premium !

Et ce, pendant toute la durée du confinement. Or, Que comprend cet abonnement ? La fonctionnalité “passeport” qui vous permet de swiper et de matcher avec des personnes du monde entier, où vous voulez. Pas idéal pour se voir en ce moment mais vous pouvez parler avec les personnes de votre choix le temps de pouvoir les rencontrer... vous savez quoi faire !