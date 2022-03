Virgin Tonic : Alerte ! Sur Tinder, vous pourrez bientôt vérifier les casiers judiciaires de vos matchs

Ce matin, direction les Etats-Unis ! Si vous avez l'habitude d'utiliser Tinder pour faire des rencontres, alors peut-être vous êtes vous déjà interrogé(e) sur vos matchs... et, bonne nouvelle, Tinder, a annoncé récemment que ses utilisateurs américains pourront bientôt vérifier le casier judiciaires des matchs qui les intéressent.

"Cette fonctionnalité découle d’un partenariat avec Garbo, un site à but non lucratif permettant de faire des recherches sur des antécédents judiciaires comme les comportements violents ou dangereux et les délits sexuels via des données publiques, dans lequel Match Group, la maison mère de Tinder, a investi l’an dernier.", lit-on dans les colonnes du Journal de la Saône et Loire.

Notez que les deux premières demandes seront gratuites. Mais, comment ça marche ? Il suffira d'entrer les informations du dit match (prénom et numéro de téléphone). Si plusieurs résultats correspondent, Garbo poussera les recherches en demandant des informations complémentaires (comme l'âge de la personne concernée, par exemple). "Si des antécédents judiciaires sont avérés, les utilisateurs seront incités à les signaler à Tinder", poursuit le média.

Verifier le casier de son match

Renforcer la sécurité

Pour l'heure, cette façon de renforcer la sécurité sur la plateforme est bien accueillie : pour Sarah Lageson, professeure associée à l’École de justice pénale de l’université Rutgers-Newark, c'est là un moyen de "dissuader des personnes nuisibles d’utiliser l’appli, ce qui pourrait améliorer la sûreté des rencontres en ligne à court terme"...

Quand cette fonctionnalité arrivera t-elle en France ? Bonne question !