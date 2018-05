Virgin Tonic : Alerte style ! Nike lance les claquettes banane...!

Ces dernières années, la mode des "claquettes chaussettes" a dominé. Et visiblement, la tendance est tenace : Nike vient d'imaginer une paire de "claquettes banane", histoire de rester stylé(e) tout en misant sur le côté pratique. Eh, il faut penser à tout...! Les fans de la marque auront reconnu les Benassi JDI Slides - dans une version beaucoup plus hype, évidemment.

"Le “Fanny Pack” concocté par Nike comportera une fermeture à glissière et un petit compartiment en lieu et place du strap habituel, initiative qui permettra de transporter de petits objets à ses pieds. Les slides seront disponibles en trois coloris, dans des mélanges de noir/gris, noir/rose et bleu/vert", explique Hypebeast. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a filtré mais ça ne saurait tarder !