Virgin Tonic : Alerte shopping ! On a les 5 grandes tendances homme de cet hiver !

Parlons mode ! L'hiver approche à grands pas et ce n'est pas le froid qui devrait vous empêcher d'être stylé. Voilà pourquoi dans le Virgin Tonic ce matin, on vous a donné les 5 grandes tendances pour hommes qu'il faudrait absolument suivre pour avoir du style et de la classe cet hiver ! Faites de la place dans vos armoires parce que clairement, vous allez devoir faire le plein.

Le trench Tartan

Le Teddy

Le col fourrure

Le Sweat revisité

Le costume en velours

"Plus de liberté, moins de codes, chacun est désormais maitre de ses tenues", souligne Gala. Cette année chez les hommes, il faudra donc miser sur le Tartan (comme chez les femmes, d'ailleurs !). Les plus audacieux pourront tenter le costume en velours tandis que les plus "street wear" pourront se rabattre sur le Teddy. Vous l'aurez compris, normalement, tous les hommes devraient y trouver leur compte !