Virgin Tonic : Alerte, Selena Gomez et Justin Bieber seraient de nouveau ensemble !

C'est la nouvelle qui a secoué la planète people la semaine dernière : Justin Bieber et Selena Gomez se seraient remis ensemble. On vous parlait il y a quelques jours, Selena Gomez et The Weeknd ont rompu après 10 mois de relation. Et quelques jours plus tard, la chanteuse était photographiée faisant du vélo avec le canadien. Et encore, s'il n'y avait que ça !

Selena Gomez et Justin Bieber

Le couple s'est-il retrouvé ?

Les tabloïds américains sont formels, Justin Bieber ferait son maximum pour reconquérir la jeune femme. Et pour ça, il ne lésine pas sur les moyens ! En quelques jours, les deux stars ont été aperçues à plusieurs reprises : d'abord, Selena Gomez serait allée voir Justin Bieber jouer au hockey (il n'est pas canadien pour rien). Après ça, ils auraient partagé un dîner romantique. Le couple "mythique" est-il de retour ? Il y des chances. Comme quoi, Justin Bieber avait raison, il ne faut jamais dire jamais.