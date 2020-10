Virgin Tonic : Alerte, Sauvés par le gong revient !

En août 1989 débarquait Sauvés par le Gong sur NBC - série qui deviendra culte dans les années 90. Si vous avez grandi avec Zack et ses acolytes, si vous vous sentez nostalgiques alors n'en dites pas plus, on a une bonne nouvelle pour vous : Sauvés par le Gong aura son reboot et, petit bonus, on connait la date de diffusion !

Sauvés par le Gong revient !

L'on y retrouvera ainsi Zack, élu gouverneur de Californie. Il se retrouvera au coeur d'un scandale après avoir fermé de nombreuses écoles dans des quartiers populaires. Ces lycéens intègreront des lycées bourgeois - l'occasion pour Zack de retrouver le lycée de Bayside. Notez que Mario, Kelly, Sleter et Jessie seront aussi de la partie ! Tenez-vous prêts, le reboot débarque le 25 novembre 2020.