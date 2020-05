Virgin Tonic : Alerte, Rihanna lance sa nouvelle collection de sous vêtements !

Il y a quelques mois, Rihanna faisait son retour musical avec PARTYNEXTDOOR - une bonne façon de patienter en attendant son album. Et justement, pour les plus impatients, on a de quoi combler l'attente ! Tenez-vous bien, la star vient de sortir sa nouvelle collection de sous-vêtements.

Savage fenty par Rihanna

Pour celles qui voudraient refaire un peu leur tiroirs, sachez que sa box avec plusieurs produits à l’intérieur coûte un peu moins de 50 euros ! Rihanna propose une large gamme de tailles, qui iront à toutes (du 85A au 110H et du XS au 3XL). Côté couleurs, on peut même opter pour du fluo.