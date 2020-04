Virgin Tonic : Alerte People ! Brad Pitt et Jennifer Aniston seraient confinés ensemble !

Aux Etats-Unis comme en France, les habitants sont confinés - et les stars ne sont pas épargnées. Ainsi, Jennifer Aniston est -elle aussi- assignée à résidence. Or, une story postée par l'actrice sur Instagram a récemment mis les fans dans tous leurs états : tenez-vous bien, dans cette vidéo, l'on voit furtivement un homme passer, avec des cheveux blonds et une barbe grisonnante. Evidemment, certains crient et hurlent “Brad Pitt” !

Brad Pitt et Jennifer Aniston confinés ensemble ?

Et ce n'est pas tout ! Jennifer Aniston aurait aussi proposé un rôle à Shiloh, la fille de 13 ans d'Angelina et Brad dans le prochain film où elle jouera « The Goree Girls ». Mais selon les rumeurs, Angelina Jolie aurait très mal pris la proposition... évidemment, on reste calme ! Tout cela n'est que rumeur !