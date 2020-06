Virgin Tonic : Alerte, on sait quel fruit est le meilleur anti-ride !

L'été revient et avec lui, quelques fruits ! Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez prévu de vous mettre à manger cinq fruits et légumes par jour, on sait lequel est à privilégier : la pastèque ! Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le meilleur anti-ride : sa teneur en eau est un immense atout.

En plus d’être une alternative savoureuse (et peu calorique) pour boire quotidiennement la quantité d’eau nécessaire aux besoins de son corps, la pastèque peut aussi être utiliser en soin ‘maison’. Vous n’avez qu’à la mêler à de la pomme de terre cuite réduite en purée, et du miel, pour faire un masque nourrissant et antioxydant... et pour fêter ça, on vous conseille d'écouter Watermelon Sugar d'Harry Styles.