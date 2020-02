Virgin Tonic : Alerte, on sait où trouver le plus de célibataires (heureux) !

Bonne nouvelle si vous cherchez l'amour ! Grâce au Virgin Tonic, on sait où trouver le plus de célibataires - l'occasion de, peut-être, trouver l'âme soeur !

Où trouver le plus de célibataires ?

Tenez-vous bien, on trouve dans la ville environ 50.100 femmes célibataires tandis que chez les hommes, on en compterait 42 000 ! Et ce n'est pas tout. Nice serait aussi la ville où l'ont trouverait le plus de célibataires heureux. Tinder décrit Nice comme la ville où vous aurez le plus de chances de matcher. Petit bonus, c'est là que l'on retrouve le plus d'activités pour les célibataires : cinema, speed dating, escape game... bref, tout pour trouver l'amour !

Allez, faites vos valises !