Virgin Tonic : Alerte, on sait où trouver la meilleure baguette de Paris !

Amateurs de pain, on a quelque chose qui devrait vous faire plaisir ! Tenez-vous bien, on sait où trouver la meilleure baguette de Paris - et elle est dans le 17 ème arrondissement. La boulangerie "Maison Julien" (située au 13 rue Pierre Demours) a reçu ce week-end le prix de la meilleure baguette.

On a trouvé la meilleure baguette de paris !

Le boulanger Taieb Sahal a reçu un prix de 4000 euros. En deuxième place, on retrouve la boulangerie Mouffetard et en troisième position, la Boulangerie Martyrs. Vous saurez où aller pour trouver le meilleur pain de Paris !