Virgin Tonic : Alerte, on sait où sont les meilleurs amants de France !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous partage une information des plus importantes : on sait où se trouvent les meilleurs amants de France et évidemment, il nous fallait le partager avec vous. Alors avant toute chose, sachez que non, ils ne sont pas à Paris. Selon une étude menée par Soft Paris ("le leader de la vente d’accessoires coquins à domicile", explique Vosges Matin), les Lorrains seraient les meileurs amants de France. On s'explique.

Sachez d'abord que cette enquête a été menée sur près de 900 personnes. Ensuite, "la raison pour laquelle les Lorrains arrivent en tête de ce classement réside dans leur capacité à localiser le fameux point G", explique le média. Visiblement, 77% des Lorrains l'auraient trouvé. Alors clairement, il va falloir que le reste de l'hexagone s'y mettre pour lutter !