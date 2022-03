Virgin Tonic : Alerte ! On sait comment perdre du poids rapidement, pile pour le summer body

C'est l'éternelle rengaine : chaque année, quand viennent les beaux jours, nombreux sont ceux qui se décident à travailler ce que l'on appelle le Summer Body. Mais, quel est le sport le plus efficace ?

Si le sport n'est pas votre meilleur ami, si vous n'êtes pas du genre à suer en salle de sport, alors sachez qu'il existe un moyen rapide de perdre du poids et d'obtenir le corps que vous convoitez : c'est simple, il s'agit de la marche rapide. "Grâce au travail cardio-vasculaire, la marche rapide aide à brûler les graisses et les calories. Elle permet une dépense énergétique de 300 calories pour une heure de marche en moyenne. En plus, cette discipline favorise le renforcement musculaire et la tonicité du corps", lit-on dans les colonnes de Regivia.

La marche rapide deux à trois fois par semaine

Pour obtenir des résultats, il vous suffit de vous y mettre 30 minutes par jour ou bien, de vous lancer deux à trois fois par semaines. Côté technique, sachez qu'il ne faut pas être un(e) pro pour vous y mettre : marchez à une vitesse de 6-8km/h et vous verrez, vous obtiendrez quelques beaux résultats !

La marche rapide pour perdre du poids

Enfin, si vous êtes sceptique, notez que la marche rapide "permet de brûler 4 fois plus qu’au repos et au même titre qu’une activité physique comme l’équitation au pas ou l’aquagym"... alors, prêt(e) à investir dans une paire de baskets ?