Virgin Tonic : Alerte, on sait combien de calories vous perdez en faisant le ménage !

Le confinement a changé nos habitudes, y compris celle de pratiquer le sport. Les salles sont fermées, les sport collectifs reviennent (peu à peu) dans notre quotidien. Et si vous n'avez pas pu faire de sport à la maison, sachez que les tâches ménagères sont excellent moyen de brûler des calories !

Enfilez votre tenue de sport pour faire le ménage !

Jardinage, lavage de voiture, peinture : 300 calories par heure

Une session de rangement : placards de vêtements ou de produits : 240 calories par heure

Faire du bricolage : 221 calories par heure

Passer l’aspirateur : 212 calories par heure

Lavage des vitres : 202 calories par heure

Nettoyage des poussières : 175 calories par heure

Nettoyage des sols (torchon mouillé) : 170 calories par heure

Remplir une machine à laver : 24 calories

Vider le lave-vaisselle : 21 calories

Alors on vous l'accorde, c'est moins satisfaisant qu'un long footing ou une session de sport intense. Mais, à la fin, on se sent tout de même fier ! Alors un conseil, enfilez votre tenue de sport la prochaine fois que vous vous attaquez au ménage !