Virgin Tonic : Alerte, on sait ce que les femmes regardent en premier chez les hommes !

A l'heure du confinement, on n'a pas nécessairement envie de prendre soin de soi... personne ne verra alors, pourquoi perdre du temps à se faire beau/belle ? Parfois, rien de mieux qu'un bon vieux jogging et une série Netflix. Mais messieurs, on a peut-être trouvé quelque chose qui vous redonnera le courage de vous occuper de vous avant de remettre le nez dehors : grâce à Cosmopolitan, on sait ce que les femmes regardent en premier chez les hommes ! C'est cadeau.

Que regardent les femmes en premier ?

1. Les Yeux

2. Le Sourire

3. La Taille

Ainsi, la taille arrive en troisième position, suivie de près par le sourire. Enfin, les grands gagnants sont les yeux !

Et vous, que regardez-vous en premier ?