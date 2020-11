Virgin Tonic : Alerte, on la Top des mots de passe les plus employés !

Ah, les mots de passe... on ne va pas se mentir, c'est une véritable galère. Il y a des conditions à respecter, un nombre de caractères à tenir... bref, trouver LE bon mot de passe, celui que l'on oubliera pas, reste un vrai casse-tête. Et justement, si vous pensiez à changer vos codes, on a trouvé le top des mots de passe les plus utilisés.

les mots de passe les plus utilisés

#1. 123456

#2. 123456789

#3. PICTURE1

#4. Password

#5. 12345678

Selon Nordpass, les internautes utilisent ces mots de passe afin de s'en souvenir. Le plus souvent, ils privilégient les séries de chiffres, les marques d'appareils électroniques telles qu'Apple ou Samsung ou encore des suites de lettres. Si vous pensez à changer vos mots de passe, si vous réfléchissez à quelque chose qui ne sera pas facilement deviné alors, veillez à choisir un terme complexe. Mélangez les chiffres, les lettres, les majuscules et les minuscules. Aussi, Nordpass préconise un changement de mot de passe tous les 90 jours. Et surtout, n'utilisez pas le même partout !