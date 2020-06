Virgin Tonic : Alerte, on connait les séries préférées des infidèles !

Peut-être avez-vous profité du confinement pour voir (ou revoir) quelques séries. Et justement, sachez que dans le Virgin Tonic, on connait les séries préférées des infidèles ! Amateurs de Game of Thrones, c'est le moment de se faire discret.

Game of Thrones, série favorite des infidèles

Ainsi, Game of Thrones arrive en tête avec près de 53% de votants. La raison ? Ils trouvent que la série est parfaite pour faire une petite soirée “flirt”. Il faut dire que quelques scènes mettent dans l'ambiance. Ensuite, on retrouve Grey’s Anatomy (17,3%), Sons of Anarchy (14,2%), The Walking Dead (10,2%). Vikings arrive en cinquième position, avec 6,2 %.