Virgin Tonic : Alerte, on connait le petit-déjeuner favoris d'Emily Ratajkowski (et il est français)

D'abord, mieux vaut vous remettre dans le contexte : si vous ne la connaissez pas encore, sachez qu'Emily Ratajkowski est une mannequin révélée dans le clip de Blurred Lines par Robin Thicke. Depuis, la jeune femmes a parcouru bien du chemin, devenant (par exemple) l'un des anges de Victoria's Secret. Alors évidemment, la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on la voit ,c'est sa beauté : Emily Ratajkowski est magnifique et en plus, elle a une taille de guêpe. Et le pire, c'est qu'elle engloutit un petit-déjeuner assez copieux mais surtout, français.

Croyez-le ou non, le mannequin est une grande fan du kouign amann (cette pâtisserie made in Bretagne) ô combien calorique (mais excellente). "Je vais à la boulangerie et je fais toujours semblant de ne pas savoir ce que je vais prendre. Puis je dis "bon, je pense que je vais prendre un kouign amann", a t-elle raconté au magazine US Harper's Bazaar. Alors évidemment, elle compense avec un déjeuner léger mais surtout, avec beaucoup de sport - sinon, il n'y aurait aucune justice.

Mais tout cette histoire n'est qu'anecdotique. En fait, il faut savoir que la France brille (un peu plus) à travers cette révélation ! Et puis, sachez que le kouign amann figure parmi les 40 meilleures recettes du monde. Enfin, selon une étude, nous dépenserions près de 360 euros par an en pâtisserie. Alors, quel est votre favorite ?