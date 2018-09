Virgin Tonic : Alerte, on connait la date de diffusion de la saison 3 de La Casa de Papel !

Après un suspense insoutenable, La Casa de Papel a finaement eu droit à sa saison 3. Cette dernière ser diffusée sur Netflix et même si l'on redoute un peu une troisième saison avec de nouvelles intrigues, on ne va pas se mentir, on sait que l'on va tous se ruer dessus. La question restait de savoir quand est-ce cette fameuse saison inédite serait diffusée. Accrochez-vous, Tokyo, Rio, Denver, le professeur et tous les autres feront leur grand retour le 29 septembre 2019 sur la plateforme !

Mais alors, que réserve cette nouvelle saison ? Selon Alex Pina, il fallait une idée incroyable pour rempiler : "Quand Netflix nous a demandé de faire une suite, nous avons dit que nous ne le ferions que si nous trouvions une idée merveilleuse. Après leur casse réussi, nos personnages sont millionnaires et ils n’ont donc aucune raison logique de prendre de nouveaux risques. Il fallait jouer sur l’aspect émotionnel des personnages pour le justifier. Cela nous a pris deux mois de réflexion avant de trouver une idée puissante. Nous avons alors dit OK à Netflix", a t-il confié. Patience, il faudra attendre un an avant de découvrir la suite. Et d'ici là, vous aurez tout le temps de binge-watcher Elite, la série qui rassemble le casting de La Casa de Papel !