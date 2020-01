Virgin Tonic : Alerte, on a trouvé un coussin spécial ronfleurs !

Vous le savez peut-être, la semaine dernière se déroulait le salon CES de Las Vegas (qui rassemble toutes les plus grandes nouveautés du futur)…Et justement, après la litière connectée, on a trouvé l'oreiller spécialement conçu pour les ronfleurs... découvrez le Motion Pillow !

C’est un oreiller à mémoire de forme qui contient des airbags et un système de gestion de la pression. Il se gonfle et se dégonfle pendant la nuit. L’oreiller détecte les fréquences de ronflements et force le ronfleur à tourner la tête pour qu'il cesse grâce à sa connexion avec un petit boîtier. Il faudra débourser près de 400 euros pour s'offrir des nuits sans ronflements... mais, ça vaut le coup, non ?