Virgin Tonic : Alerte, on a trouvé les chaussons qui se chauffent au micro-ondes !

Le mois de novembre s'est installé, avec ses tisanes et ses plaids. Et vous savez ce qui nous manquaient ? Des chaussons chauffables. Oui, oui !

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais il existe bel et bien des chaussons qui se chauffent au micrpo-ondes. L'idée ? Garder vos pieds au chaud tout l'hiver ! Le concept est plutôt simple : les semelles contiennent des poches de graines (de lin). Il vous suffit de les retirer et de les faire réchauffer environ 90 secondes au micro-ondes - avant de les replacer dans les chaussons.

Les chaussons chauffants

Alors on vous l'accorde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Mais, le confort n'est-il pas plus important ?!