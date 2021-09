Virgin Tonic : Alerte, on a trouvé le sextoy parfait pour les femmes ET les hommes !

Face à l'orgasme, hommes et femmes ne sont pas égaux : selon une étude, les femmes atteindraient l'orgasme moins facilement que les hommes : « Les résultats de cette enquête ne sont pas là pour suggérer que le sexe est une course à l’orgasme. Il n’y a pas de règle en la matière. En revanche, chacun devrait pouvoir être capable de prendre du plaisir et d’atteindre l’orgasme quand bon lui semble, avant ou après son ou sa partenaire », explique ainsi Johanna Rief, Responsable « Sexual Empowerment » chez We-Vibe.

We Vibe imagine le sex-toy pour hommes ET femmes

Voilà comment la marque a eu l'idée de développer un sex toy capable de satisfaire la femme ainsi que l'homme au cours du rapport. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été imaginé de façon à se faire oublier. L'idée ? Stimuler les terminaisons nerveuses du clitoris (tout en étant contrôlable à distance.

« Grâce à son format compact, il se glisse facilement entre deux partenaires et permet d’atteindre des orgasmes clitoridiens d’une intensité exceptionnelle dans toutes les positions », atteste la marque. De quoi avoir envie de tester...! Pour les plus curieux, il est à retrouver ICI (pour la modique somme de 129 euros).