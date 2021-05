Virgin Tonic : Alerte ! On a trouvé le meilleur kebab de France... et il faut attendre plus d'une heure

C'est ce que l'on appelle la rançon de la gloire ! Nommé meilleur kebab de France à la mi-avril, le restaurant Chëf (basé à Lyon) est victime de son succès.

Elu « meilleur kebab de France » par l’émission « Très très bon », l'établissement voit sa fréquentation augmenter de jour en jour : "Il faut actuellement compter 1h15 d’attente lors des services" explique Redouane (qui a créé ce kebab avec sa sœur Besma) au Parisien. " Notre constat a été simple. On s’est dit : "C’est quoi le kebab de nos rêves ? " On a donc pensé chaque produit séparément pour avoir le meilleur sandwich final possible". Face à son succès, Redouane s'est adapté : "Ça marchait très bien avant mais, depuis le concours, c’est limite incontrôlable. Notre capacité d’adaptation a dû être énorme", relève t-il.

« Si c’est beaucoup de travail, ce titre nous a permis aussi de gagner en autonomie et indépendance parce qu’on peut se passer des plateformes de livraison. C’est une chance en cette période de Covid », poursuit-il. Lorsqu'on lui demande si l'ouverture d'un nouveau restaurant lui trotte dans la tête, il répond : « Ce titre est difficile à porter. Donc on préfère se concentrer sur celui-ci et faire les choses bien. ». Pour découvrir Chëf, rendez-vous à Lyon !