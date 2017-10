Virgin Tonic : Alerte, on a trouvé le meilleur job du monde !

On ne va pas se mentir, il y a des boulots plus sympathiques et stimulants que d'autres. Pendant que certains passent leurs journées enfermés dans un bureau, d'autres (comme ce jeune britannique) peuvent se vanter d'avoir le meilleur emploi du monde. Croyez-le ou non, à 20 ans, il est testeur de vol en première classe.

Selon Ouest-France, le jeune homme passe ainsi sa vie à rester des vols. Etre payé pour voyager en première classe, avouez que ça fait rêver ! La semaine dernière, on vous parlait du meilleur patron du monde et après ça, on ne savait pas ce qui serait le mieux : postuler dans son entreprise ou devenir patron ? Maintenant, on a changé d'avis : Ce qu'on veut, c'est son job !