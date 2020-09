Virgin Tonic : Alerte, on a les prénoms les plus prisés pour 2021 !

Choisir le prénom de son enfant est probablement la plus grosse décision d'une vie. Alors que les prénoms courts comme Léo ou Lucas se sont faits une place de choix dans l'esprit collectif, les prénoms qui seront les plus prisés en 2021 commencent lentement (mais sûrement) à s'imposer. En 2020, les futurs parents optaient pour Côme, Arthur ou encore Eden, c'est Abriel, Cosmin, Orion, Syrius et Zéphyr qui, en 2021 vont exploser.

Les prénoms les plus prisés de 2021

Chez les filles en 2020, Rose, Agathe ou encore Iris et Ambre ont été les plus populaires. L'année prochaine, selon le Parisien, les jeunes parents opteront plus facilement pour Automne, Etoile, Cassis, Lune ou encore Summer. vous l'aurez compris, la nature et les constellations connaîtront leur heure de gloire l'année prochaine !