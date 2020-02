Virgin Tonic : Alerte, on a les chansons qui boostent le plus au sport !

Si jamais vous cherchez la motivation de faire du sport, sachez que grâce à Science et Avenir, on a trouvé la playlist parfaite ! Selon une étude, Jennifer Lopez, Michael Jackson et Rihanna signent les meilleurs morceaux pour se déchaîner à la salle.

Jennifer Lopez - Jenny From The Block

Michael Jackson - Beat It

Rihanna - Umbrella

La fréquence cardiaque serait plus élevée sur le tapis de course en écoutant ces musiques là… On serait très motivé pour faire du sport sur Beat it de Michael Jackson en particulier. La fréquence cardiaque idéale serait comprise entre 90 et 190 bpm... alors on ne vous dit pas de vous prendre pour J.Lo au SuperBowl mais essayez au moins d'intégrer ces chansons à votre playlist sport, on ne sait jamais !