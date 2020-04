Virgin Tonic : Alerte, on a le Top des prénoms les plus donnés dans le monde !

Peut-être recherchez vous activement un prénom... si c'est le cas, ne cherchez plus : le Virgin Tonic a le Top des prénoms les plus donnés dans le monde - et non, il n'y a pas Khaleesi ou Daenerys. Au sommet du classement, on retrouve ainsi Mohammed, Marie et Santiago. Comptez évidemment leur dérivés qui ne sont pas les mêmes dans toutes les langues comme Mahomet, Muhmad ou encore Maria, Mary... en ce qui concerne Santiago, c'est un prénom très courant dans les pays latinos !

Top des prénoms les plus donnés dans le monde

Dans la suite du classement, on retrouve ainsi Sophie (Sofia, etc…), Emma, John, Ali, Anna, Lilly et William...