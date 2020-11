Virgin Tonic : Alerte, on a le Top 10 des objets les plus sales...!

Chaque jour, nous touchons des dizaines d'objets sans nous douter du nombre de bactéries qu'ils comportent. Et justement, le Virgin Tonic a dressé la liste des objets les plus sales que nous touchons au quotidien... et, vous n'allez pas être déçu(e).

Top des objets les plus sales

#10. LES CHAUSSURES ET LES PAILLASSONS

#09. L’ÉPONGE DE CUISINE

#08. LES SACS À MAIN

#07.LES BILLETS DE BANQUE

#06. LES POIGNÉES ET INTERRUPTEURS

#05. LA BROSSE A DENT

#04. LE TÉLÉPHONE PORTABLE

#03. LES OREILLERS

#02. LES CLAVIERS D'ORDINATEUR

#01. LA TÉLÉCOMMANDE

Au sommet du classement, on retrouve ainsi les oreillers, les claviers d'ordinateur ainsi que la télécommande... si vous ressentez le besoin imminent de vous laver les mains au gel hydroalcoolique, on vous comprend.