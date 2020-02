Virgin Tonic : Alerte ! On a le plat de pâtes parfaits pour la gueule de bois !

Si vous avez l'habitude de sortir, alors vous savez que les jours de cuite, il n'y a que deux plats qui passent : Mcdo (forcément). Mais aussi les pâtes. Et justement, grâce à Konbini, on sait quel plat de pâtes est parfait pour les gueules de bois ! Visiblement, selon la science, le mieux serait d'opter pour les farfalles aux champignons, du parmesan et de la ciboulette.

Quel plate de pâtes pour désaouler ?

Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne vous laisse pas sans la recette : Pour faire ce plat de pâtes, pas besoin d'être Cyril Lignac (dont les croissants sont à tomber) vous avez juste besoin d'une bonne dizaine de minutes et de quelques ingrédients :

500 grammes de farfalles

1 briquette de crème liquide

6/8 gros champignons de Paris

100 grammes de parmesan en poudre

10 brins de ciboulette fraîche

1 gousse d’ail

Huile d’olive

Il semblerait que ce plat ait tout ce qu'il faut pour désaouler !