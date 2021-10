Virgin Tonic : Alerte, on a le déguisement parfait pour Halloween (selon votre signe Astro)

Halloween approche et peut-être réfléchissez-vous à votre costume. Alors que Squid Game semble battre des records cette années (oui, ce sera le costume le plus prisé), certains réfléchissent peut-être encore un peu. Et justement, si vous n'avez pas d'inspi, votre signe astro parlera peut-être pour vous !

Bélier : Pirate ! Vous vous sentez une âme de Jack Sparrow ? C'est le moment de le prouver !

Taureau : sobre et discret, le Taureau ferait un parfait fantôme !

Gémeaux : juste pour vous déplacer en balai, vous pourriez vous déguiser en sorcière (et pour les garçons, il reste Harry Potter)

Cancer : un déguisement en famille ou rien ! Vous êtes très famille, vous ne vivez que pour les vôtres... alors pourquoi faire la Famille Adams ?

Lion : zombie ! Vous aimez que l'on vous remarque et avec le bon maquillage, vous ne passerez pas inaperçu(e) !

Vierge : Vampire ! Vous aimez le calme de la nuit... comme les vampires.

Balance : un déguisement de chat ou catwoman. La raison ? Vous aimez le mystère !

Scorpion ; Le diable... parce que, avouons-le, vous avez une forte personnalité

Sagittaire : un déguisement entre potes ! Parce que rien de tel que les déguisements en équipe : Totally Spies, Ghostbusters, il y a le choix !

Capricorne : un squelette ! Profitez-en pour vous lâchez un peu ;)

Verseau : et pourquoi pas en momie ? C'est l'un des costumes les plus rares et vous aimez l'originalité

Poisson : Clown - parce que à la base, vous aimez faire rire. Mais bon, vous allez en terroriser plus d'un !

Alors, inspiré(e) ?