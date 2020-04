Virgin Tonic : Alerte, on a la liste de tout ce qu'il faut avoir chez soi pour être heureux !

Ce matin, le Virgin Tonic partage une étude qui nous vient tout droit d'Amsterdam : sachez pour être heureux, rien ne vaut le jaune et le vert : le jaune et le vert sont les deux nuances qui suscitent le plus de joie et de bonheur parmi toutes les couleurs. Un mur jaune peut faire penser au soleil, c’est connu pour améliorer notre humeur tandis qu'un mur vert, lui, rappelle la verdure, les forêts, les champs, synonymes d’environnement idéal pour notre instinct.

Pour être heureux chez soi !

Aussi, pensez à avoir des fleurs à la maison ! D’après Haviland-Jones, la présence de fleurs chez nous un fort sentiment de bonheur, de satisfaction et de bien-être… pour être heureux chez vous, pensez à avoir des photos souvenir : D’après des recherches de l’Université de Portsmouth, le fait de regarder des photos de nos proches déclenche des sentiments positifs et réduit le stress…

N'oubliez pas d'avoir une décoration épurée : d'après des chercheurs de Los Angeles, il y aurait un lien direct entre un stress élevé et une abondance d’objets décoratifs chez soi... enfin, pensez à avoir des bougies parfumées à la vanille ! Pourquoi des bougies à la vanille ? Parce que l’odeur de la vanille aurait un effet reposant sur l’organisme… En plus, les flammes douces très apaisantes pour le cerveau…