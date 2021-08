Virgin Tonic : Alerte, Nerf va sortir un blaster qui tire de l'herbe à chat

Si vous avez un chat à la maison, alors vous savez que, parfois, il est difficile de les faire bouger. Alors certains félins préfèrent de loin grimper aux arbres et passer leur vie à l'extérieur, d'autres sont du genre à flâner sur le canapé. Et la bonne nouvelle, c'est que Nerf pense à tous ces chats qui ne bougent - ou pas : tenez-vous bien, la marque compte lancer un blaster qui tire des disquette d'herbe à chat.

Ainsi, ce fameux blaster permet d’envoyer un disque d’herbe à chat à environ 3 mètres de distance grâce à un mécanisme à ressort : "Ces disques d’herbe à chat sont également des petites friandises qui aident votre animal à avoir des dents et des gencives saines. Il est possible de leur donner sans blaster", lance Creapills. Evidemment, sans blaster, c'est nettement moins drôle. Pour l'heure, ce gadget n'est disponible que chez Petco (et donc, uniquement aux Etats-Unis). Mais, avec la chance, l'idée traversera l'Atlantique !