Virgin Tonic : Alerte, Mcdo lance deux nouveautés qui devraient vous plaire !

On ne plaisante pas avec la street food : ainsi, alors que Mcdo relançait son mythique Apple Pie il y a peu de temps, la chaîne compte bien réitérer en surprenant ses clients. Au programme, pas moins de deux nouveautés : le Mac Kebab et le Mac Falafel. Alors que le premier s'inspire directement du kebab, l'autre burger, lui, sera composé de délicieuses boulettes de pois chiche. Et, ce n'est pas tout ! Il va y avoir aussi de la nouveauté au niveau du pain.

Deux nouveautés chez Mcdo !

A noter que ces deux burgers se composeront de pain pita. Aussi, les deux burgers seront généreusement tartinés de tahini. Si l'offre nous donne déjà l'eau à la bouche, il faudra malheureusement patienter : pour l'heure, ces deux burgers ne seront pas disponibles en France.