Virgin Tonic : Alerte, Manu Payet sera voix off pour la saison 5 de Rick et Morty ! 

Chaque matin, Clément nous partage son savoir en répondant aux questions des enfants. Cette fois, on se penche sur les dessins animés. Comment sont-ils créés ?

Pour créer un dessin animé, il y a tout un processus. Evidemment, Clément s'est fait un plaisir de nous le détailler : du dessin à l'animation. Et justement, ce fut l'occasion pour Manu Payet de nous confier qu'il doublerait un personnage dans la 5 ème saison de Rick et Morty : pour les plus impatients, cette fameuse nouvelle saison sera disponible en exclusivité sur Adult Swim (en US+24) à partir du 21 juin prochain... patience, donc !

Et si vous ne l'avez pas vue, voici la bande-annonce :