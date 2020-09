Virgin Tonic : Alerte, les Tuches 4 débarquent en décembre au cinéma !

Vous les attendiez ? Ils débarquent au mois de décembre sur grand écran ! Après avoir gagné des millions, après avoir visité l'Amérique, après un passage à l'Elysée, les Tuches reviennent ! "Cette année, le cadeau, c'est eux!", peut-on lire sur l'affiche. Cette fois, Cathy, Jeff, Ice T, Tuche Daddy, Coin-Coin et Mamie Suzy fêtent Noël - et quelque chose nous dit que le réveillon sera mouvementé.

"On a pas mal (discuté) avec Olivier Baroux pour réécrire des scènes, parce qu'on espère tourner en juin, on croise les doigts, mais en supprimant des scènes. On en avait avec beaucoup de figurants, genre 100 personnes. Cela ne sera pas possible, donc on est en train de réécrire. Ça, c'est du boulot", confiait Jean Paul Rouve au micro d'Europe 1. Patience, encore quelques mois pour célébrer les fêtes de fin d'année avec les Tuches.