Virgin Tonic : Alerte, les Looney Toons reviennent avec 200 nouveaux épisodes !

Les Looney Toons, ça vous dit quelque chose ? Si vous aussi, vous avez grandi avec Bugs Bunny, alors cette nouvelle devrait vous ravir : la petite bande est de retour avec près de 200 nouveaux épisodes (bip! bip!, comme dirait Coyote !). Daffy Duck, Bugs Bunny et Grosminet deraient mettre votre télé sans dessus dessous : Warner Bros a présenté une dizaine de nouveaux épisodes lors du Festival d'Annecy. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule : le premier épisode (intitulé « Dynamite Dance ») est déjà disponible sur Youtube.

"Entre 20 et 30 d'entre eux sont déjà dans la boîte, précise le producteur exécutif de cette nouvelle fournée de dessins animés, Peter Browngardt", précise le Parisien. « Nous approchons chaque court-métrage comme un film à part entière, et non comme l'épisode d'une série, a expliqué Peter Browngardt. Notre credo, c'est l'histoire, la comédie et le respect pour les Looney Tunes des années 1930 et 1940 ainsi que la façon dont ils étaient animés ».

En attendant la diffusion, regardez le premier épisode !