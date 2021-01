Avis aux amateurs de vin ! Le concours "Best Wine of the World", initié par Fine Wine Magazine et la plateforme TastingBook a élu le grand cru bordelais Meilleur vin du monde.

Les votes se sont déroulés sur la toile : ainsi plus de 190 000 professionnels et passionnés de vin venant de 115 pays différents ont voté parmi 204 675 vins différents. De quoi vous inspirer pour votre prochain dîner...!