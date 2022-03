Virgin Tonic : Alerte, le concours du plus gros mangeur de raclette de France se prépare !

Les beaux jours arrivent et peut-être avez-vous déjà sorti votre barbecue... or, si vous n'avez toujours pas fait vos adieux à la raclette (du moins, jusqu'à l'année prochaine), sachez que le concours du plus gros mangeur de raclette se tiendra le dimanche 27 mars au restaurant Le Chalet à Chartres (Eure-et-Loir).

Les participants devront devront manger le maximum d’assiettes composées de 120 g de charcuterie, 200 g de pommes de terre et 250 g de fromage... et le tout, en une heure. Le principe de ce concours "décalé" ? Tout simplement terminer "la saison hivernale" en beauté ! « Le gagnant en mangera certainement trois ou quatre », prédit Clément Jouanne (qui organise le concours. Notez que les participants ne devront boire que de l'eau : « Nous ne sommes pas là pour saouler les personnes », poursuit l'organisateur.

Un concours de mangeur de raclette

Pour l'heure, seuls 10 inscrits participeront... notez que la participation est de 30 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de venir les encourager !!