Virgin Tonic : Alerte, la villa mythique Octopussy (James Bond) est à vendre !

Imaginez deux secondes pouvoir acheter la maison de vos rêves... laquelle choisiriez-vous ? Celle de The Weeknd ? ne vous torturez pas davantage, on a trouvé la villa parfaite. Tenez-vous bien, la mythique maison Octopussy (James Bond), basée à Saint Tropez est à vendre... pour la modique somme de 75 millions d’euros. "Posée sur les rochers du cap Saint-Pierre et disposant de son propre port privé creusé dans la falaise, elle fut construite en 1956 pour le baron Fritz von Opel", précise le média AD.

La Villa Octopussy à vendre

La ville Octopussy à vendre

« Le propriétaire a aimé cette construction directe sur les rochers, la piste d’hélicoptère au bord de l’eau, le port privé qui passe sous la maison et le plan qui réserve des pièces “surprises”, un peu comme dans une base secrète », a d'ailleurs confié les galeristes Yves et Victor Gastou au média.

En attendant de pouvoir s'offrir cette mythique villa, on peut toujours vivre la vie de James Bond par procuration... en allant voir No Time To Die au cinéma.