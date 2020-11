Virgin Tonic : Alerte, la PS5 sort aujourd'hui !

Extrêmement attendue par les joueurs du monde entier, la Playstation 5 est (enfin) disponible à la vente ! Si certains pays ont déjà pu profiter de sa technologie dès le 12 novembre, la France, elle, a dû faire preuve de patiente. Mais cette fois, nous y sommes.

La playstation 5 est sortie !

Annoncée au prix de 499,99 euros (prix maximum conseillé), la Playstation 5 se veut ainsi moderne et ultra design. Pour les plus petits budgets, une version "digital edition" (sans lecteur Blu-ray) sera disponible à 399 euros. Evidemment, Sony ne nous laisse pas en reste et propose pas moins de cinq jeux : stro’s Playroom, Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Sackboy A Big Adventure. D'autres éditeurs phares ont d'ores et déjà proposé quelques autres jeux tels que Call of Duty : Black Ops Cold et Assassin’s Creed Valhalla.

